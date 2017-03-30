Лондон, 30 марта, 2017, 18:01 — ИА Регнум.

«Письмо-уведомление о начале Великобританией процедур по выходу из ЕС, подписанное сегодня премьером страны и направленное по дипломатическим каналам в Брюссель вселяет надежду на то, что Великобритания будет свободной от контроля со стороны Евросоюза и сама собой начнет управлять, — говорится в редакционной статье. — Сегодня население страны демонстрирует намного больший оптимизм в отношении будущего, чем во времена, когда нами управлял Брюссель. Нынешний день станет большим разочарованием для тех, кто до последнего рассчитывал, что Лондон «одумается» и вернется в Сообщество».

Дракон в Лондон Сити

«Сегодня мы заявляем о том, что восстанавливаем нашу самостоятельность, наше право самим решать, что хорошо и что плохо для нас, как и какие налоги мы собираем, куда расходуем деньги из нашего бюджета, с кем торгуем и кого пускаем в нашу страну, — подчеркивает издание. — Восстановить самое себя — это бесценно. Мы должны единой нацией выступить в поддержку нашего премьера и ее усилий, направленных на достижение брексита».