Киев, 30 марта, 2017, 18:03 — ИА Регнум.



Энгельс Козлов. Горняк. 1962

Уголь, добываемый на украинских государственных шахтах, стоит почти так же, как и импортируемый энергоноситель. Так, согласно статистике на сайте министерства энергетики и угольной промышленности, в феврале 2017 года себестоимость тонны угля на госшахтах страны достигала 2510,31 грн ($92,84).

В то же время цена от продажи тонны угля, производимого на Украине, составляет 1703,58 грн. ($63), что на 806,73 грн. ($29,83) или 47% меньше, чем тратится на производство. Это говорит о том, что украинская угольная промышленность убыточна.

К тому же раньше большую часть угля Украина получала из Донбасса, однако после того, как украинские радикалы стали блокировать поставки антрацита, Киев был вынужден закупать энергоноситель за границей по цене 2704,01 грн. за тонну ($100). Причем, как ранее отмечалось в материалах ИА REGNUM, за тонну угля из Донбасса Украина платила $56. Теперь же, если сравнить себестоимость угля, который добывается на самой Украине, и покупаемого в других странах, то она оказывается совсем небольшой. Разница составляет всего 193,7 грн. ($7,16) за тонну.

Самый дорогой уголь, по подсчетам украинского энергетического ведомства, производится на шахтах «Лисичанскуголь». Здесь тонна угля стоит 7,2 тыс. грн. ($0,27 тыс.). При этом подается произведенный здесь уголь всего за 1,41 тыс. грн. ($0,052 тыс.) за тонну. Немного менее дорогое, но все же невыгодное производство антрацита — в других шахтах. Например, себестоимость угля в «Торецкуголе» — 5,45 тыс. грн. ($0,2 тыс.) за тонну, а в «Первомайскуголе» — 3,95 тыс. грн. ($0,15 тыс.) за тонну.

Вообще за февраль 2017 года на Украине было реализовано 277,2 тыс. тонн продукции на 412,2 млн грн. ($15,24 млн) со средней стоимостью 1,7 тыс. грн. за тонну ($0,63 тыс.). К примеру, в феврале шахты «Львовуголь» реализовали 69,6 тыс. тонн продукции на 104,1 млн грн., «Селидовуголь» — 41,7 тыс. тонн продукции на 73 млн грн., «Красноармейскуголь» — 32,2 тыс. тонн продукции на 54,1 млн грн. В связи с убыточностью производства угля на Украине, ранее в Минэнергоугля говорили, что планируют уменьшить количество государственный шахт с 33 до 26, а добычу энергоносителя планируется увеличить с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн в год.

Уголь является единственным энергоносителем на Украине, которым страна может обеспечивать себя сама в необходимых объемах. Поэтому угольная промышленность занимает значительную долю в структуре топливно-энергетического комплекса, а это не может не влиять на состояние экономики страны в целом. Раньше на Украине действовало около 150 шахт, 90% которых приходится на территории Донбасса. Здесь добывается энергетический и высококачественный коксующий уголь.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале 2017 года украинские радикалы начали торговую блокаду Донбасса. Они полностью перекрыли сообщение Украины и республик, требуя полного запрета на товарооборот между сторонами вооруженного конфликта. Такие действия радикалов негативно отразились на экономиках обеих сторон конфликта. В частности Украина не смогла получать уголь из Донбасса. 15 февраля было принято решение о введении в стране чрезвычайной ситуации в энергетике, с целью экономии энергоресурсов. Положение действовало месяц, однако 16 марта было продлено еще на месяц.

После таких действий со стороны Украины, которые, кстати, поддержали многие депутаты в Верховной раде, ДНР и ЛНР решили, что больше не будут иметь угольных связей с Киевом и станут переориентироваться на другие рынки. В этом смысле, безусловно, была выбрана Россия. Главы ДНР и ЛНР подчеркнули, что теперь будут реформировать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.

Тем временем в целом антрацита по вине радикалов на самой Украине по-прежнему не хватает. В 2015 году объемы поставок угля из Донбасса на Украину составляли 6,8 млн тонн, а 2016 году и вовсе 9,2 млн тонн, согласно данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, то теперь с начала 2017 года в страну поступило лишь около 1,7 млн тонн угля антрацитовой группы.