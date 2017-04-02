Москва, 3 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.



Михаил Зичи. Выступление в театре. 1856

Искусство изображать динамическое действие, направленное на моделирование желательной ситуации или избегания нежелательной, — сопутствовало человеку с тех самых пор, как он осознал себя человеком. От охотничьих и боевых танцев архаичных племен до современных голливудских эпопей протянулась непрерывная линия, ведущая нас куда-то дальше.

Но был несомненный поворотный момент, который мы можем считать возникновением особого действа. Из древних ритуалов и праздничных священнодействий, через изображение священных историй и тайные культы человечество пришло к изобретению театральной постановки. Для этого от первобытного охотника до гражданина античного полиса человек — зритель и актер — прошел долгий путь исторического развития. Об этом рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Театр возник в Древней Греции вместе с понятием гражданства и необходимостью для человека осознавать вещи, выходящие за пределы его хозяйственной роли. Защита и приумножение общего блага, забота об отечестве и соотечественниках — вот те задачи, необходимость решения которых вызвала к жизни театр.

С этой точки зрения становится понятен и тот упадок театра, как и любого массового зрелища, который мы наблюдаем сегодня. Деполитизация народа вызывает к жизни явления низкопробной массовой культуры, загоняющей зрителя обратно в архаику. А для небольшой горстки элитариев выведена порода деятелей «высокого искусства», высококачественного иллюзиона, нежно ласкающего чувства, статус и кошелек избранного потребителя.

Как показывают исторические примеры, магистральный путь развития театра был вовсе не таков. Проходя от эсхилловской динамической революции через аристотелевский катарсис и далее, через мистерии Средневековья к более привычным для нас формам Нового времени, театр всегда решал задачу включения зрителя в общества, поиск пути к открытию его, зрителя, как человека действующего и мыслящего.

Театр может принимать разные формы, но пока он решает свою основную задачу, он остается собой. Лишить театр его возвышающего и объединяющего воздействия на людей невозможно, пока он жив.

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