Радио REGNUM: второй выпуск за 30 марта
Москва, 30 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В США не предоставили доказательств «влияния» РФ на выборы;
- Владимир Путин ответил на вопрос, пыталась ли Россия повлиять на результаты американских выборов;
- Территория русской Арктики будет защищена со всех сторон;
- В ФРГ ищут «русских» статистов для учений НАТО;
- Украина выразила протест Германии из-за визита немецкого политика в Крым;
- Генпрокуратура предложила три года проверять расходы экс-чиновников.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/259