Севастополь, 30 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Самолет Ан-148 МЧС России провел санитарно-авиационную эвакуацию из Севастополя пациентов, нуждающихся в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Пресс-служба ГУ МЧС Севастополя

По данным ведомства, пациенты были доставлены из городской больницы №1 Севастополя в симферопольский аэропорт. Затем больных отправили в Москву бортом Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

После прибытия в Москву пациентов доставят для лечения в «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов помощи».

Сообщается, что спецборт МЧС оснащен специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных.