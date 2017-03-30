Ярославль, 30 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Ярославской области глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность спасателей к сезону паводков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении МЧС. Министр прибыл в Ярославль с Международного арктического форуму в Архангельске.

Mchs.gov.ru Владимир Пучков

«Наша область — один из самых водных регионов ЦФО и поэтому глава МЧС проверит работу областного передвижного пункта управления, проведет Комиccию по чрезвычайным ситуациям и оценит готовность региона к возможному паводку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного Управления МЧС Михаил Зверев.

На территории региона протекает более 4000 тысяч рек и ручьев и региону может угрожать паводок. Но, по словам спасателей, подтопление территорий Ярославской области не угрожает. Погода и своевременный сброс воды на водохранилищах позволит избежать пагубных последствий паводка.