Москва, 30 марта, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев отменил свое общение с депутатами Госдумы в рамках «правительственного часа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщили в аппарате Госдумы.

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

Предполагалось, что «правительственный час» с участием главы МВД пройдет 5 апреля. «Выступление отменяется», — сообщил собеседник агентства.

В числе причин отмены сообщает о «плотном графике» министра, однако не исключено, что у парламентариев накопилось «слишком много вопросов».

Отметим, что участие министров планируется заранее — порой за несколько месяцев. В рамках «правительственного часа» депутаты заслушивают доклад о деятельности министерства, выступление представителя Счетной палаты, также представители фракций могут задать вопросы на актуальные темы, кроме того, министр выслушивает предложения и пожелания парламентариев — они озвучиваются уполномоченными фракциями депутатами. В конце «правительственного часа» министр может в своем заключительном слове ответить на вопросы и пожелания, прозвучавшие от представителей фракций.