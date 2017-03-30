Вильнюс, 30 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером и министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Вашингтоне встретился с советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Гербертом Макмастером и обсудил с ним вопросы трансатлантического сотрудничества, связанные с укреплением безопасности стран Прибалтики и США. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 марта, во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прибалтийский призыв

На встрече оценивались «агрессивные действия России в отношении Украины и осуществлению решений НАТО, принятых на саммитах в Уэльсе и Варшаве в 2014 и 2016 годах в ответ на действия Москвы».

Советник президента подчеркнул участие США в инициативе дислокации передовых сил НАТО. Прибалтийские министры отметили «стратегическое значение постоянного и долговременного пребывания военных США на двусторонней основе в Литве, Латвии и Эстонии».

Министры подтвердили обязательства стран Прибалтики по коллективной обороне, гарантировали повышение устойчивости обществ и стран, а также участие стран в борьбе с терроризмом. «Были рассмотрены усилия и планы США и международного сообщества, касающиеся политического урегулирования конфликта в Сирии и стабилизации ситуации в Ираке и Афганистане, — отмечает пресс-служба МИД Литвы. — Также были рассмотрены вопросы оказания дальнейшей поддержке Украине — все стороны подтвердили стремление продолжать оказывать национальную помощь Украине в сферах обороны, борьбы с коррупцией и реформы сектора безопасности».

Министры и советник президента договорились постоянно и регулярно поддерживать диалог США и стран Прибалтики по важнейшим вопросам двусторонней, региональной и евроатлантической безопасности, сотрудничать в сферах кибернетической, энергетической и информационной безопасности, а также развивать меры сдерживания и обороны в Балтийском регионе.