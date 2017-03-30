Стокгольм, 30 марта, 2017, 16:35 — ИА Регнум.



Petar Milošević Письмо

Житель города Треллеборга на юге Швеции получил от почтальона сюрприз: на его адрес доставили письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Как сообщает шведское издание The Local, письмо было отправлено из городка Халльсберг в центральной Швеции и должно было быть доставлено в Москву по адресу Ильинка, 23.

Как отмечает издание, между фактическим адресом, куда было доставлено письмо, и адресом на конверте только одно совпадение — в номере дома.

Пер, житель Треллеборга, получивший письмо, рассказал местным журналистам, что ошибка не могла быть дружеским розыгрышем: между Треллеборгом и Халльсбергом сотни километров. При этом мужчина недоумевает, как письмо могло до него дойти: кто-то из сотрудников почты, как минимум почтальон, должны были обратить внимание на адрес на конверте. Стоит отметить, что прямое расстояние между Треллеборгом и Москвой порядка 1532 километров.

В шведско-датской почтовой службе Postnord предполагают, что в процессе сортировки почты одна из машин совершила ошибку. Такое иногда происходит, когда автоматика не может верно считать адрес на конверте.

Как заявил Пер, несмотря на любопытство, читать письмо, адресованное Владимиру Путину, он не стал.