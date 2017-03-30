Мадрид, 30 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В частности, госчиновник пиренейского королевства заявил, по словам издания, что как только Украина наведет порядок и победит коррупцию — это будет означать поражение Владимира Путина».

Exteriores.gob.es Посол Херардо Бугальо Оттоне

«Бугальо выразил также мнение, что «санкции в отношении России должны быть жестче», что «Путин ведет Россию к развалу такому же, как это было с Советским Союзом», и назвал идиотами испанцев, сражающихся на стороне луганских и донецких ополченцев», — сообщает московский корреспондент газеты Пилар Бонет. — По мнению Москвы, представитель Испании в Киеве не только вышел за рамки своего официального статуса, но и противопоставил свое мнение официальной позиции представляемой им страны, которая стремится поддерживать сбалансированную позицию в отношении России и заявляет о своем настрое содействовать уменьшению противостояния между ЕС и РФ, а также всячески углублять политический диалог с Москвой».

Журналистка пишет, что в Кремле «надеются, что Мадрид даст достойную оценку высказываниям своего дипломата, а сам дипломат говорит, что его слова «были вырваны из контекста и неверно интерпретированы».

Редакция El País попыталась получить комментарии о ситуации от самого посла, однако «локализовать его по телефону не удалось, а в министерстве иностранных дел дать какие-либо пояснения отказались».

Испанское издание пишет также, что, «по заверениям «Укринформ», г-н Бугальо заявил о том, что Россия и Украина сопоставимы по уровню коррупции», но у последней есть смягчающее обстоятельство — она «на протяжении десяти лет пережила две революции, а в России народ просто считает, что живет счастливо, и совершать революции не стремится». А завершается текст еще одним высказыванием посла о том, что «Украина сейчас испытывает чудовищную агрессию со стороны России».