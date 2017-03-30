Пошехонье, Ярославская область, 30 марта, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Ярославской области Пошехонский рыбозавод планирует осуществить проект по выращиванию товарной форели объемом 500 тонн в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор завода Алексей Скворцов.

Pixabay.com Форель

Для этого завод планирует привлечь инвестиции в размере 484 млн рублей через дочернюю «Первую продовольственную компанию». Эту сумму планируют вязать в качестве инвестиционного кредита в банке под льготный процент.

«Для развития аквакультуры в области мы планируем оказывать Пошехонскому заводу различные формы господдержки. Они взяли кредиты в фонде развития промышленности и АПК. Мы помогаем получить льготный кредит на закупку сырья. Также правительство области возьмет на себя субсидирование процентной ставки кредитов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Николай Астродымов.

Помимо масштабного проекта по производству форели предприятие планирует развивать и традиционное направление по переработке речной рыбы, кторую вылавливают в Рыбинском водохранилище. В этом году планируется построить цех по производству вяленой рыбы, холодильную камеру и провести модернизацию цеха холодного и горячего копчения, а также закупить спецавтотранспорт для перевозки продукции.

Кадровый резерв Пошехонского рыбозавода пополнят специалисты по ихтиологии и рыбоводству из Пошехонского аграрно-технического колледжа, на базе которого открывается новая специальность.