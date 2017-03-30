Архангельск, 30 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Россия намерена и дальше выполнять парижские договоренности об изменении климата, несмотря на неумолимое глобальное потепление. Мир не может предотвратить климатические циклы планетарного значения, но может к ним приспособиться, считает президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает на форуме

Разговор о важности Парижского соглашения об изменении климата прошел в рамках президентского заседания на форуме «Арктика — территория диалога» сегодня, 30 марта. Саули Ниинистё, президент Финляндии, отметил, что продолжение таяния ледников не означает крах парижских соглашений. Есть и другие проблемы, которые можно решать при помощи этого документа, — к примеру, выпадение сажи на территории Арктики. «Сажа возникает в результате неполного сжигания ископаемых видов топлива, — пояснил Саули Ниинистё. — Следовательно, нам необходимо инвестировать модернизацию наших заводов. И это общая задача России, США, Канады и других стран».

Kremlin.ru Саули Ниинистё

Владимир Путин в ответ на реплику президента Финляндии рассказал о своих наблюдениях: «Вчера во время поездки на Землю Франца-Иосифа я был на леднике, который образовывался сотни тысяч лет подряд. В одном из его слоев заметно ярко выраженное отложение сажи. Но это произошло тысячи лет тому назад, когда заводов и не существовало». Глава России обратил внимание аудитории на известный факт: несколько выбросов вулканов Этна перекрывает все усилия человечества по антропогенным выбросам в атмосферу. «Надо это внимательно все изучить», — подытожил президент.

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Изменение климатических особенностей в Арктике Владимир Путин назвал фактором, который поддерживает оптимизм России: «Транспортные возможности на протяжении Севморпути улучшаются. Сегодня по этому маршруту отгружаются товары в объемах 1,4 млн тонн. К 2035 году это число увеличится до 30 млн тонн. Вот вам рост». Президент России привел пример нового уникального завода по производству сжиженного природного газа, который уже начнет работу в конце этого года. Мощности завода составят 16,5 млн тонн в год. Объем перевозок по Севморпути сразу увеличится в несколько раз в сторону как Европы, так и Азии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил беспокойство, что с увеличением объемов судоходства вырастут и экологические риски. «Экология и бизнес часто противоречат друг другу, и нам необходимо вести поиск баланса между ними», — добавил глава Финляндии.

Владимир Путин согласился с финским коллегой: «Мы должны принимать ответственные решения на правительственном уровне с опорой на технологические новшества». Российский лидер успокоил участников заседания: в госпрограмме по освоению Арктики ключевым элементом является сохранение биоразнообразия и окружающей среды. «Мы все понимаем, что современные технологии нужны не только для добычи природных ресурсов, но и для защиты природы».

Парижское соглашение об изменении климата в рамках Рамочной конвенции ООН предусматривает снижение углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было было принято в ходе Конференции по климату в Париже в декабре 2015 года. Главной целью соглашения является удержание роста глобальной средней температуры.

Kremlin.ru Участники форума

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — глобальная площадка для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Ключевой на IV Международном арктическом форуме стала тема «Человек в Арктике». В рамках форума прошло пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и глав Финляндии и Исландии.