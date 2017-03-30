Архангельск, 30 марта, 2017, 16:31 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал несогласованные митинги в России, прошедшие 26 марта. Свое мнение на этот счет глава государства озвучил сегодня, 30 марта, на Международном арктическом форуме.

Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях».

Он напомнил, что нынешние российские власти последовательно выступают за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой для России. «Кстати говоря, в последнее время меньшей, судя по опросам общественного мнения», — добавил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что борьба с коррупцией в России идет, и «люди в стране это видят».

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — пояснил Путин.

Этот инструмент деструктивные силы могут использовать вовсе не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.

«Этот инструмент использовался в начале так называемой «арабской весны». К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — жестко сказал президент.