Калуга, 30 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум.

Порядка 5% готовых блюд в школьных столовых и детских садах не соответствуют санитарно-химическим показателям, а 1,4% блюд — по микробиологическим, подсчитали в Роспотребнадзоре. Кроме того, требованиям, предъявляемым к калорийности и химическому составу, не отвечают 1,6% проверенных блюд, а в 8% блюд было лабораторно обнаружена нехватка витамина С. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Ru.wikipedia.org Витамин С

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявили в 589 садах и школах региона. По итогам проверок в 2016 году региональным Роспотребнадзором было составлено 632 протокола на общую сумму 1 788 900 рублей.

Напомним, в настоящее время в Калужской области работают 322 муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются 96 968 школьников. Общее количество дошкольных организаций (муниципальных и государственных) на начало 2017 года составляет 222 субъекта, а число детей, посещающих дошкольные организации, составляет 49 232 человека.