Сочи, Краснодарский край, 30 марта, 2017, 16:34 — ИА Регнум.



Александр Мариинский ИА REGNUM Кустарниковые подстрижены

Персональную ответственность несут столоначальники города-курорта Сочи в Краснодарском крае за уборку и чистоту проспектов, улиц и переулков. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства города.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель архитектора Сочи Наталья Клейменова, за каждым подразделением мэрии обозначен круг улиц, за которыми следят чиновники: «Они почти ежедневно проверяют свои участки. За нашим департаментом закреплено девять улиц. Сам мэр города лично контролирует этот процесс. Он объезжает объекты с осмотром».

Александр Мариинский ИА REGNUM Красивый вид и необычные растения радуют глаз

Центральные улицы Сочи действительно чистые и ухоженные. Газоны, имеющие зелень, подстрижены, кустарники приведены в порядок. На улице Роз, воспетой в свое время известными рок-музыкантами, гастарбайтер из Таджикистана рыхлит землю вокруг пальм, вскапывает почву под цветы.

«Мы выходим на работу с 6 часов утра, трудимся где-то до 10 вечера. Я имею разрешение на работу в России. Получаю здесь примерно 25−26 тысяч рублей. Живу в квартире, снимаю комнату за пять тысяч рублей», — заявил гастарбайтер.

Во время вскапывания земли, Игорь, так он представился корреспонденту ИА REGNUM , что-то нашел и положил в карман. Это оказался потеряный кем-то рубль.

К туристическому сезону город готовится по всем направлениям. Администрация, например, выносит распоряжения на снос незаконных построек в береговой зоне, пытаясь расширить пляжную зону. Всего к началу лета планируется убрать более 40 незаконных кафе и других строений.

Александр Мариинский ИА REGNUM Ландшафтный дизайн

Но, как ни странно, сочинцы совсем не беспокоятся о содержании в порядке своих многочисленных памятников и фонтанов. Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM местная жительница Светлана Казакова, многие фонтаны летом 2016 года в центре Сочи работали плохо или совсем не работали: «Мне кажется, что и в этом году все останется как было. Вот, например, фонтан перед Морвокзалом все лето работал с перебоями, а тот, который в сквере «Комсомольцев» так и вовсе простоял без дела».

В мэрии Сочи объяснили ситуацию с фонтанами. «Сейчас там ведутся технические работы, меняются необходимые элементы: насосы, подающие воду, форсунки, освещение. Заработает фонтан к 1 мая», — пояснила заместитель архитектора Сочи Наталья Клейменова.

Александр Мариинский ИА REGNUM Разрушенные элементы фонтана

В Сочи более 50 различных скульптур, монументов, стел, художественных композиций, выполненных из бронзы, меди, гипса и камня. Отметим, что многие памятники, воздвигнутые на территории города, прошли своеобразную экспертизу и находятся в специальном городском реестре.

Справка:

Сквер «Комсомольцев» возведен на средства комсомольцев и молодежи города за год — с 1969 по 1970. Они самостоятельно (с разрешения городских властей) создали по проекту лауреата Государственной премии В.Н. Кириченко этот сквер. Во время его разбивки Кириченко был главным архитектором города Сочи.Центральная фигура сквера — «Якорь». Он, по задумке архитектора, должен был находиться в брызгах фонтана. Сейчас композиция находится в запустении. Сам якорь был найден случайно в 1967 году, примерно в 300 метрах от берега между Кудепстой и Адлером, во время работ плавучего крана.