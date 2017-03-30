Архангельск, 30 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Несмотря на сложности в современных дипломатических отношениях, США и Россия должны заботиться об устойчивом развитии Арктики сообща, считает Владимир Путин. «У нас очень много общих интересов. Я надеюсь, что мы выйдем на дорогу с двусторонним движением и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших народов и вообще всего мира», — подчеркнул российский лидер.

Kremlin.ru Владимир Путин на Международном форуме «Арктика — территория диалога»

По словам Владимира Путина, сейчас эксперты двух государств работают над соглашением, которое касается использования совместных научных исследований в Арктике. Оно будет принято в ближайшее время. Президент упомянул и о сотрудничестве с Америкой по приграничным вопросам: «Для граждан двух наших государств, живущих по берегам Берингова пролива, по-прежнему существует взаимный безвизовый режим. Это хорошая база для расширения сотрудничества подобного рода и в будущем».

Джефф Катмор, модератор пленарного заседания форума, телеведущий американского канала CNBC, воспользовался случаем и задал президенту России вопрос, несвязанный с арктическим вопросом. «Мистер Путин, можем ли мы утверждать, что Россия не пыталась повлиять на результаты американских выборов и свидетельств не будет обнаружено?» В ответ Владимир Путин вспомнил фразу из выступления Рональда Рейгана в 1988 году: «Читайте по губам: No».

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — глобальная площадка для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Ключевой темой IV Международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие посетят более 1 500 человек из России и зарубежных государств. Прямо сейчас в рамках форума проходит пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и глав стран Финляндии и Исландии.