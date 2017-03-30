«Дорогой рубль просто кому-то нужен»
Москва, 30 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Нынешнее укрепление рубля нельзя объяснить ни налоговым периодом, ни повышенным спросом на рублевую ликвидность, ни улучшением макроэкономической статистики, ни какой-то другой объективной рыночной причиной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 марта ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя падение биржевого курса доллара к рублю ниже минимума 2015 года — до отметки 56, 34 рубля.
«Укрепление российской валюты стало причиной не совсем тривиального замешательства рыночных экспертов, привыкших находить нужные аргументы при объяснении той или иной динамики. Объяснить укрепление рубля очень трудно. Кто-то скажет, что рост котировок — это следствие налогового периода, повышенного спроса на рублевую ликвидность, улучшения макроэкономический статистики или восстановления цен на нефть, но, очевидно, что это не так», — убежден эксперт.
Зависимость курса рубля от цен на нефть также сильно ослабела, констатирует он. «Нетривиальность ситуации с рублем доказывают и беспрецедентные показатели обратной корреляции с нефтью. Если раньше рубль испытывал давление при снижении цен на нефть, сейчас российская валюта может легко восстановиться на несколько десятых процента даже на фоне обвала котировок черного золота, — указывает Деев.
Но такая ситуация не может продолжаться бесконечно, считает эксперт. «У бодрости рубля есть латентная причина, которая может заключаться в том, что дорогой рубль просто кому-то нужен. Скорее всего, речь идет о потребности приобрести значительные объёмы крайне дешевой валюты, а когда эта конверсионная сделка будет осуществлена, курс рубля, подобно пружине, долгое время накапливающей инерционную силу, очень быстро вернется к уровню, который является более справедливым с учетом текущих цен на нефть», — говорит он.
Согласно прогнозу аналитика, «пара рубль/доллар в ближайшие недели коснется отметки 55, после чего снова можно будет скупать валюту».
Курс доллара побил очередной рекорд — во время торгов 30 марта на ММВБ американская валюта падала до отметки в 56,34 рубля, чего не отмечалось с июля 2015 года. При этом курс европейской валюты также снижался — до 60,52 рубля.