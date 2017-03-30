Москва, 30 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Нынешнее укрепление рубля нельзя объяснить ни налоговым периодом, ни повышенным спросом на рублевую ликвидность, ни улучшением макроэкономической статистики, ни какой-то другой объективной рыночной причиной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 марта ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя падение биржевого курса доллара к рублю ниже минимума 2015 года — до отметки 56, 34 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Укрепление российской валюты стало причиной не совсем тривиального замешательства рыночных экспертов, привыкших находить нужные аргументы при объяснении той или иной динамики. Объяснить укрепление рубля очень трудно. Кто-то скажет, что рост котировок — это следствие налогового периода, повышенного спроса на рублевую ликвидность, улучшения макроэкономический статистики или восстановления цен на нефть, но, очевидно, что это не так», — убежден эксперт.

Зависимость курса рубля от цен на нефть также сильно ослабела, констатирует он. «Нетривиальность ситуации с рублем доказывают и беспрецедентные показатели обратной корреляции с нефтью. Если раньше рубль испытывал давление при снижении цен на нефть, сейчас российская валюта может легко восстановиться на несколько десятых процента даже на фоне обвала котировок черного золота, — указывает Деев.

Но такая ситуация не может продолжаться бесконечно, считает эксперт. «У бодрости рубля есть латентная причина, которая может заключаться в том, что дорогой рубль просто кому-то нужен. Скорее всего, речь идет о потребности приобрести значительные объёмы крайне дешевой валюты, а когда эта конверсионная сделка будет осуществлена, курс рубля, подобно пружине, долгое время накапливающей инерционную силу, очень быстро вернется к уровню, который является более справедливым с учетом текущих цен на нефть», — говорит он.

Согласно прогнозу аналитика, «пара рубль/доллар в ближайшие недели коснется отметки 55, после чего снова можно будет скупать валюту».

Курс доллара побил очередной рекорд — во время торгов 30 марта на ММВБ американская валюта падала до отметки в 56,34 рубля, чего не отмечалось с июля 2015 года. При этом курс европейской валюты также снижался — до 60,52 рубля.