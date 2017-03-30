Ярославль, 30 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Герой России Михаил Ланцев назначен советником губернатора Ярославской области по патриотическому воспитанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Михаил Ланцев родился 7 апреля 1978 года в селе Аньково Ильинского района Ивановской области. Учился в Рыбинском лесохозяйственном техникуме. В июне 1998 года призван в армию. Служил в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на Северном Кавказе. Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе рядовому Михаилу Ланцеву присвоено звание Героя Российской Федерации

«До назначения советником губернатора я работал заместителем председателя ярославского отделения «Ассоциации Героев России». Там я тоже занимался патриотическим воспитанием, но сейчас буду это делать на новом уровне. В первую очередь начну заниматься организацией взаимодействия органов власти с патриотическими клубами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Ланцев.

Раньше обязанности советника по патриотическому воспитанию выполнял бывший исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Малютин, он продолжает оставаться советником губернатора.

«Я продолжаю работу в качестве советника губернатора, только теперь сосредоточусь на других сферах деятельности — молодежной политике и спорте. Военно-патриотическое воспитание — это огромный пласт, и работы хватит всем», — сказал Алексей Малютин.