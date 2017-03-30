Астрахань, 30 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Уже с 2017 года в областном и районных центрах Астраханской области начнутся работы по комплексному благоустройству. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 30 марта, преобразиться городам региона поможет федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на четыре года. В 2018 году он придет и астраханские сёла.

Astrobl.ru Благоустройство

На эти цели будет направлено 246 млн рублей. Основная часть субсидии досталась областному центру. Её также получат 11 муниципальных районов. Деньги потратят на ремонт и освещение дворовых территорий, установку скамеек, детских и спортивных площадок, а также на благоустройство парков. В областном центре под программу попадет парк «Аркадия».

По условиям программы, каждый проект по благоустройству должен предварительно пройти общественное обсуждение. Также в муниципальных образованиях предстоит привести в соответствии с нормами законодательства правила благоустройства территории.

Курировать ход реализации в регионе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» поручено региональному министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василию Корнильеву.

Как напомнил глава региона Александр Жилкин, недавно правительство Астраханской области заключило соглашение с Минстроем России, согласно которому регион взял на себя серьезные обязательства по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, начиная с 2017 года и вплоть до 2020-го. Так, только по линии ЖКХ в 2017 году региону выделено 177 млн рублей. Еще 69 млн будет добавлено из областного бюджета.

В областном центре сезон благоустройства уже стартовал. Так, в последний день марта во всех районах города сотрудники горадминистрации, представители городских предприятий и учреждений, общественных организаций, активные астраханцы выйдут на высадку деревьев. Планируется посадить порядка тысячи саженцев кизильника, клена, ясеня и ивы. Всего же за год зеленых насаждений в областном центре станет больше на 8 тысяч.

Также с наступление теплой погоды начнется и массовая высадка цветов. Всего в 2017 году улицы Астрахани украсят более 1,2 млн тюльпанов и других видов растений. Также в разработке находится несколько архитектурных проектов, которые станут украшением города. В частности, планируется установка нескольких арт-объектов и памятника-копилки собаке. На проспекте Гужвина будет обустроена «Аллея Славы Земли Астраханской» — здесь будут установлены бюсты выдающихся людей, внесших заметный вклад в развитие Астраханской области.