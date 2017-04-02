Мосул, Ирак, 2 апреля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Действия христианских ополченцев в иракских северных регионах вызывают опасения раскола в Ираке по этническо-религиозному признаку. С подробностями знакомит обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хендрик III ван Клеве. Строительство Вавилонской башни. 1580

Изначально сформировавшиеся как отряды местной самообороны, христианские ополченцы находятся в состоянии конфликта как с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и с курдскими формированиями. Епископы местных христианских общин призывают к сохранению единства страны, но их выступления вызывают критику со стороны, например, Ассирийской Конфедерации Европы — зарегистрированного в Европарламенте представительного органа ассирийской, халдейской и сирийской диаспор. Ассирийская Конфедерация даже посоветовала патриарху Сакко «не путать религиозное и политическое лидерство».

В американском Конгрессе также обращают внимание на возможное будущее христиан и езидов Ирака. И здесь демонстрируют подход, противоположный мнению иракского епископата.

В проект оборонного бюджета США в 2016 году внесены две поправки, предполагающие интеграцию христианских и езидских формирований в состав контртеррористической коалиции. Такой жест со стороны США открывает дальнейшие возможности к расколу Ирака. Уже сейчас, в условиях существования большого сила нескоординированных местных вооруженных формирований, происходит затягивание иракских ополченцев в конфликт по модели «все против всех».

Хаос и ненависть, захватившие бывших союзников, — вот что представляет главную угрозу целостности Ирака. И именно против этого варианта развития событий выступают христианские иерархи Ирака.

Подробности читайте в материале Ближневосточные епископы обеспокоены действиями ополченцев-христиан

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