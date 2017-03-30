Горно-Алтайск, 30 марта, 2017, 15:01 — ИА Регнум.

Глава Республики Алтай Александр Бердников сегодня провел в правительстве региона совещание, на котором объявил о кадровых перестановках в органах государственной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Совещание в правительстве Республики Алтай

В отставку ушли вице-премьер, руководитель аппарата правительства Эжер Ялбаков; министр сельского хозяйства Виктор Безрученков; министр труда, социального развития и занятости населения Валентина Тюхтенева. По словам Бердникова, «без дела эти люди не останутся». Так, Ялбаков уже возглавил государственную инспекцию труда, два других отставника «рассматривают сейчас различные предложения».

Пресс-служба правительства Республики Алтай Артур Кохоев

Вместо Ялбакова руководителем аппарата правительства стал Артур Кохоев. Он родился 1 июня 1982 года в Горно-Алтайске. В 2004 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 2005 году экономистом Управления делами правительства Республики Алтай, затем работал в должности ведущего специалиста. В 2007 году был назначен помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, на этой должности отработал три года. С 2010 года Артур Кохоев занимал должность заместителя министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Александр Манзыров

На должность министра сельского хозяйства назначен Александр Манзыров. Родился 12 октября 1957 года в селе Курай. В 1979 году окончил Омский институт физической культуры, тренер-преподаватель. В 1999 году прошел обучение в Российской академии государственной службы по специальности «менеджер государственного управления». Работал директором областного спортивного клуба ВДФСО профсоюзов, заведующим отделом республиканского Совета профсоюзов. На пост заместителя председателя правительства Республики Алтай, представителя Республики Алтай при президенте РФ был назначен в 1992 году. В 1997 году стал полномочным представителем Республики Алтай при президенте, через год назначен помощником члена Совета Федерации. В середине 2000-х трудился начальником отдела по управлению земельными ресурсами территориального управления Росимущества по Республике Алтай, в 2011 году возглавил компанию «Базис». Избирался депутатом Госсобрания.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Адар Сумин

Министром труда, социального развития и занятости населения стал Адар Сумин. Он родился 7 ноября 1977 года, окончил в 1999 году Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. После обучения работал в Сбербанке, затем — в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай. Затем начал работать в системе Минфина Республики Алтай, с 2010 года — заместитель министра финансов Республики Алтай, в 2011 году успел поработать в Мурманской области на аналогичной должности. В декабре того же года вернулся на родину, назначен замминистра финансов — начальником отдела бюджетной политики и реформирования общественных финансов.

Местные СМИ отмечают, что новый министр является сыном депутата Госсобрания Геннадия Сумина, который возглавлял это ведомство до 2013 года, а затем по инициативе Бердникова ушел в отставку.

Комментируя данные назначения, политолог Анатолий Савостин в беседе с ИА REGNUM сказал, что «политики в них не очень много, хотя не обошлось и без нее». «Сугубо политическим можно назвать только назначение Манзырова — представителя одной из местных групп влияния, которая нет-нет, да досаждала властям. Также заметна попытка восстановить позиции сторонников бывшего первого вице-премьера Юрия Антарадонова, ныне уже покойного, который был отправлен в отставку вместе с Суминым в 2013-м году. Но в целом эти перестановки не носят революционный характер, обычный рабочий процесс, хотя и не без элементов divide et impera (разделяй и властвуй — ИА REGNUM ). В условиях Республики Алтай кадры периодически нужно тасовать», — резюмировал эксперт.