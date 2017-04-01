Москва, 2 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. На 2017 год запланировано сокращение военных расходов России на 27%. За счет чего предполагается сокращение? Об этом рассказал военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Валентина Андреева ИА REGNUM Крепить оборону или не крепить

Суммируя все данные, можно сказать: откладывается на три года ввод в производство новой и новейшей техники, ВПК должен будет сосредоточиться на поставках доказавших свою надежность модернизированных серий вооружений, созданных на основе еще советских образцов.

Сокращаются планы по закупке перспективных истребителей пятого поколения T-50 ПАК ФА. Кроме сокращения средств, причина кроется также в необходимости продолжать доводку специального двигателя «Тип 30», без которого Т-50 не будет соответствовать заявленным характеристикам.

Похожая ситуация сложилась и с танком «Армата», тяжелым БМП Т-15 «Армата», боевых машин на платформах «Курганец-25» и «Бумеранг». Очередь их серийного выпуска отодвигается до завершения модернизации уже имеющегося парка бронетехники. Это также даст время на испытания и доводку предварительных малых партий «Армат».

ВКС и сухопутным войскам придется повременить со сверхсовременным оружием, довольствуясь просто современным. То же касается и ВМФ. Идея оснастить флот крупнейшим авианосцем и океанскими эсминцами типа «Лидер» отодвинута за горизонт 2020 года.

Сокращение финансирования не затронет важнейшие программы перевооружения, идущие полным ходом уже сейчас. Такие как, например, перевооружение РВСН ракетоносителем «Ярс».

Несмотря на сокращение финансирования, отменять перспективные исследования нельзя ни в коем случае. Решить такую задачу — продержаться три года в режиме экономии, минимально сократив темпы обновления, — вопрос чести российского ВПК. И вопрос обороноспособности для российских Вооруженных Сил.

Узнайте детали в статье: Заговор молчания: к чему ведёт сокращение оборонных расходов России на 27%?

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