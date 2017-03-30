Грозный, 30 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Цена, которую называют Чечне для покупки имущества «Роснефти», явно завышена. Так считает глава региона Рамзан Кадыров. «То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей, — это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Кадырова, он будет отстаивать интересы региона и добиваться справедливой цены. Настоящее ценовое предложение он назвал несправедливым.

Такая оценка активов «Роснефти» на территории республики происходит из-за того, что компания «не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами», отметил Кадыров. По его мнению, Игорь Сечин, пришедший в бизнес из большой политики, мог бы посмотреть на республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику.

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Как сообщало ИА REGNUM, по имеющейся информации, компания «Роснефть» планировала продать Чечне 51% в «Грознефтегазе», а также другое имущество. При этом называлась сумма сделки — 12,5 млрд рублей. С 2015 года также обсуждается решение о передаче Чечне «Чеченнефтехимпрома». «Роснефть» прорабатывает этот вопрос с Минэкономразвития РФ. По словам главы Минкавказа Льва Кузнецова, он должен быть решен в 2017 году.

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