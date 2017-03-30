Киев, 30 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. На Мальте президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Европейской народной партии (ЕНП) Жозефом Долем вопросы усиления и продления санкций в отношении Российской Федерации. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба главы украинского государства.

European Council Дональд Туск и Петр Порошенко

Отмечается, что во время встречи Порошенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность президента Евросовета и выразил уверенность, что он и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.

«Лидеры обсудили последние события на Донбассе и осудили действия России, направленные на нарушение минских договоренностей и подрыв мирного процесса. Собеседники подтвердили важность сохранения санкций Европейского Союза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым», — говорится в сообщении.

При этом президенты выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение безвизового режима для граждан Украины.

Кроме того, отмечается, что Порошенко и Жозеф Доль скоординировали «пути усиления международного давления на Россию». «Лидеры скоординировали пути усиления давления на Россию в связи с ее последними действиями, которые дестабилизируют ситуацию на Донбассе», — сказано в сообщении.

Стороны обсудили завершение ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь, Доля подтвердил неизменность поддержки Украины и сохранения санкций против России до момента восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Порошенко выразил обеспокоенность заявлениями некоторых венгерских чиновников о необходимости создании отдельных территориальных автономий.

Собеседники обсудили также вопросы расширения сотрудничества Украины со странами «Вышеградской четверки» во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля 2017. «Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», — информирует пресс-служба.

Напомним, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах. «Выживание венгров, проживающих за рубежом, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии», — сказал Шемьен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 марта президент Порошенко осуществляет рабочий визит на Мальту по приглашению председателя Европейской народной партии (ЕНП) Жозефа Доля. Вчера президент выступил на конгрессе ЕНП.