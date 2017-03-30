Вашингтон, 30 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум.



(сс) Materialscientist Алексей Абрикосов

В США на 89-м году жизни скончался российский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года. Ученый жил в США с 1991 года.

Алексей Абрикосов родился 25 июня 1928 года в Москве, его родители — Алексей Абрикосов и Фани Вульф — были видными патологоанатомами. Окончив школу, Абрикосов заинтересовался энерготехникой, однако в 1945 году стал изучать физику — его наставником стал Лев Ландау.

В 20 лет Абрикосов с отличием закончил МГУ, в 23 года — защитил кандидатскую диссертацию, а в 27 лет — докторскую работу, темой которой стала квантовая электродинамика высоких энергий.

В дальнейшем Абрикосов трудился в Институте теоретической физики имени Ландау, руководил Институтом физики высоких давлений в Троицке, преподавал и заведовал кафедрами в МГУ, МФТИ, МИСиСе и других вузах.

Ученый эмигрировал в США в 1991 году, после получения приглашения от Аргоннской национальной лаборатории в штате Иллинойс, а спустя 8 лет принял американское гражданство.

Вместе с физиком-экспериментатором из Института физических проблем Николаем Заварицким Абрикосов открыл новый класс сверхпроводников, так называемые сверхпроводники второго типа. Их свойства ученый объяснил формированием регулярной решетки магнитных линий, окруженных кольцевыми токами. В дальнейшем эту структуру стали называть «вихревой решёткой Абрикосова».

В 2003 году Алексею Абрикосову, Виталию Гинзбургу и Энтони Джеймсу Леггетту была присуждена Нобелевская премия по физике с формулировкой «за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Алексею Абрикосову были присвоены звания члена-корреспондента Академии наук СССР, почётного доктора университета Лозанны, члена Национальной академии наук США и ряд других. Среди его наград — Государственная премия СССР, Ленинская премия, премия Фрица Лондона и другие.