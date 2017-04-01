Мадрид, 2 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Если баски и каталонцы приобрели громкую славу своим накаленно-эмоциональным подходом к вопросам независимости, то с галисийцами все обстоит иначе. Из всех испанских движений за автономию галисийское отличается спокойствием и бесконфликтностью. Причины такого отличия обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Флаг Галисии

Только 22% жителей Галисии ощущают себя галисийцами, а 65% определили себя как испанцев. Вот что следует из данных соцопросов. Хотя и Галисия в бурном ХХ веке не избежала борьбы за автономию. Серьезные историки считают датой оформления галисийского национализма 1916 год, связывая эту дату с появлением ассоциации «Братство друзей Фала», поставившей своей целью сохранение галисийской культуры и языка.

Продвигая свои цели и приобретая новых сторонников, «Братство» было преобразовано в политическую «партию галисистов» в 1931 году. А уже через пять лет в блоке с левыми партиями галисисты провели референдум по национальной автономии. По результатам голосования избирателей автономия состоялась, но начавшийся мятеж генерала Франко и гражданская война разрушили все планы строителей галисийской независимости. И хотя 1 февраля 1938 года автономия Галисии была провозглашена Конгрессом Испании, пришедший к власти режим Франко отменил все решения любых испанских сепаратистов.

Возродилось галисийское национальное движение только в 1964 году в виде Народного союза Галисии. Спустя двенадцать лет этот союз собрал Галисийский совет политических сил, вобравший местные партии, ратующие за автономию в самом широком идеологическом спектре. Но пройти в испанский парламент этому объединению не удалось. Статус автономии Галисия получила в 1981 году, галисийский язык был признан официальным языком региона.

Затихание в дальнейшем галисийской борьбы за отделение понятно: на то есть свои причины.

Подробнее читайте в статье: «Сепаратизм по-галисийски: един в двух лицах»

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