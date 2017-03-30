Киев, 30 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник заявил на брифинге в Киеве, что украинская сторона намерена прекратить огонь в Донбассе 1 апреля.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По его словам, Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства намерены выполнить все решения Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Представитель Минобороны также отметил, что Украина готова к отводу вооружения и к одностороннему прекращению огня, добавив, что это «и так выполняется». Глава ведомства Степан Полторак уточнил, что украинская армия «не будет молчать» в случае угрозы.

«Если перемирие не будет соблюдаться, украинская сторона будет применять адекватные меры», — сказал министр.

Ранее 29 марта в Минске прошло заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники группы вновь согласовали прекращение огня в регионе, оно должно начаться с 1 апреля.

Также все стороны конфликта вновь наметили дату разведения сил в Станице Луганской на 6 апреля.

Еще одним пунктом договоренностей стало увеличение количество персонала на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на границе Донбасса и Украины, а также продление времени работы КПВВ. Это сделано для упрощения процедуры пересечения границы обычными гражданами Украины, ДНР и ЛНР.