Москва, 2 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Официальный визит в Москву оппозиционного кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен стал существенным проявлением нового тренда в российской внешней политике, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кукла

Нельзя не вспомнить, в каком ключе обсуждалась на прошедших дебатах между кандидатами в президенты Франции тема взаимодействия с российскими властями.

После того как Эммануэль Макрон заявил, что сближение с Путиным навредит Франции, все отчетливее становится та линия, которую проводит Ле Пен. Ее встреча с депутатами Государственной Думы была лишь частью визита, — несомненно, наиболее важной часть которого стала встреча с президентом Российской Федерации.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что власти России оставляют за собой право общаться со всеми представителями политических сил других стран, как это делают политики США и Европы. Ключевое слово здесь — «все», на которое сразу же сделали стойку эксперты. Путин подчеркивает, что ведет диалог не только с действующим руководством страны, но и с оппозиционными политиками.

Это заявление не рядовая фраза на рядовой встрече. Оно обрисовывает начало взаимодействия с оппозицией стран-партнеров — одна из основных особенностей нового российского внешнеполитического тренда, включающего в себя также знаковую поддержку ЛДНР и ужесточение позиции по отношению к Белоруссии.

Как поможет этот тренд в реализации той стратегии, которую ждут россияне, — стратегии, позволяющей обеспечить силу, безопасность и процветание России?

Читайте подробный анализ ситуации в материале: «Новая внешняя политика России»

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