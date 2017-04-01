Тбилиси, 2 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. У властей Грузии наблюдается рост десталинизаторской активности. О новой идее тбилисской администрации рассказал шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Екатерина Джугашвили. Тифлис. 1931 год

Последний раз на борьбу со Сталиным в Грузии выходил Михаил Саакашвили в бытность свою президентом Грузии, несмотря на предупреждения Шеварднадзе и недовольство местных коммунистов.

Однако акты десталинизации (самый известный из которых, возможно, — разрушение памятника Сталину в городе Гори), судя по объективным показателям, только увеличивали авторитет Сталина среди грузин. Одновременно на его фоне тускнела значимость нынешних правителей страны.

Возможно, поэтому после Саакашвили тему десталинизации не стремились поднимать на поверхность, но теперь руководство Грузии все же сделало следующий шаг.

Теперь уже идея касается матери Сталина, точнее, ее могилы. Заместитель мэра Тбилиси сделала заявление, из которого следует, что могила Екатерины Геладзе не должна находиться в том пантеоне, где находится сейчас. Формальная причина — деньги, которые тратятся на уход за могилами не только общественных деятелей, но и их родственниками.

Зачем же власти заходят на очередной тур борьбы с мертвыми, почему битва с покойным Сталиным еще со времен Черчилля считается плохой идеей и что говорят в народе про могилу Екатерины Геладзе?

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