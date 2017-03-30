Чебоксары, 30 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум.

С начала года в Росреестре по Чувашии рассмотрено около 50 тыс. заявлений. За время работы нового федерального закона о регистрации недвижимости специалисты приняли и рассмотрели 1391 заявление на кадастровый учет и 47 451 заявление о государственной регистрации прав, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Rosreestr.ru/site Екатерина Карпеева отвечает на вопросы журналистов

Руководитель управления Екатерина Карпеева напомнила об основных изменениях в оформлении недвижимости. В частности, сейчас государственные регистраторы уполномочены принимать решения по постановке недвижимости на кадастровый учет и регистрации права. Несмотря на то, что специалисты Кадастровой палаты готовят проект решения, окончательное решение по постановке на кадастровый учет принимают регистраторы, которые прошли соответствующее обучение — теперь именно они несут ответственность (вплоть до уголовной) за учетные действия. В управлении отмечают, что такое нововведение позволяет «более эффективно осуществлять учет и регистрацию, тем более что с нового года стала возможной единовременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными». Кроме того, согласно новому закону, кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждается выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки — специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Среди нововведений Екатерина Карпеева отметила и экстерриториальный принцип приема документов, который дает возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов (центральный аппарат управления) независимо от места нахождения объекта недвижимости. В 2017 году в Чебоксарах подано около 140 заявлений по экстерриториальному принципу. Недвижимость по этим заявлениям находилась в Нижегородской области, Надыме, Йошкар-Оле, Красноярске, Екатеринбурге. Поступают в Росреестр документы на регистрацию и из других регионов.

Говоря о степени защищенности электронных документов и попытках мошеннических действий, Екатерина Карпеева заверила, что «электронные документы передаются по защищенным каналам связи и за их сохранность гражданам беспокоиться не стоит».

«Что касается мошеннических действий по экстерриториальному приему, то действительно, такие случаи у нас были. Мужчина пытался подать документы на оформление недвижимости в другом регионе, являясь полным тезкой настоящего правообладателя. Эта попытка была вовремя пресечена. У нас ведь существует несколько этапов проверки поступивших документов», — подчеркнула руководитель управления.