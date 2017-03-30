Москва, 30 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба назвал двойной игрой практику Всемирного антидопингового агентства (WADA) с приёмом лекарств на основании терапевтических исключений (TUE).

Pixabay.com Допинг

Уйба напомнил, как после вскрытия базы WADA выяснилось, что не менее половины сборной США сидит не просто на допинге, а на «наркотиках и гормонах». «Это просто наглое использование своих возможностей. То есть мы пишем правила, и мы их нарушаем», — цитирует главу ФМБА ТАСС.

Говоря о сборной России, которую не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, Уйба заявил, что сборная на домашнем турнире показала результаты выше, чем у чемпионов игр в тяжелой атлетике.

«Это разве спорт? Конечно, это неравные условия, неравные права», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский профессор Ричард Макларен опубликовал доклад о допинге в России, состоящий из двух частей. Первая часть доклада была представлена 18 июля 2016 года.

В ней подводятся итоги расследования о допинговых махинациях на ОИ-2014. Вторая часть доклада была представлена 9 декабря 2016 года. В ней утверждалось, что около 1 тыс. спортсменов из РФ якобы были вовлечены в механизм подмены допинг-проб.

Именно доклад комиссии Макларена стал основой для мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов. Причем никаких доказательств нарушения антидопинговых правил и создании «государственной системы» допинга в докладе Макларена нет — обе части содержат лишь голословные утверждения, отсылки к заявлениям неблагонадежных лиц и слухи.

Российский спорт понес существенный урон от этого доклада. Международные спортивные федерации стали дисквалифицировать российских спортсменов только на основании этого доклада, а не реальных фактов нарушения антидопинговых правил.

Также Россия лишилась возможности проводить ряд крупных международных соревнований. Вопиющей несправедливостью стало отстранение российской параолимпийской сборной от Параолимпиады в Рио-де-Жанейро.