Москва, 30 марта, 2017, 14:18 — ИА Регнум.

Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в первые дни апреля в Санкт-Петербурге. Об этом 30 марта сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«3 апреля в Санкт-Петербурге», — сказал Ушаков о том, когда и где пройдет встреча глав государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что встреча президентов Белоруссии и России пройдет 3 апреля. Он отметил, что темой встречи будет функционирование единого рынка Евразийского экономического союза.

Семашко назвал одним из наиболее серьезных вопрос о том, как именно будут созданы «благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках ЕАЭС».

Напомним, в конце 2016 года главы четырех стран ЕАЭС — России, Армении, Казахстана и Киргизии — подписали Таможенный кодекс ЕАЭС, однако белорусская сторона до сих пор этого не сделала. Документ вступит в силу лишь после подписания и ратификации его всеми странами ЕАЭС.

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