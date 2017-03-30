Архангельск, 30 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Началось выступление Владимира Путина на пленарном заседании IV Международного арктического форума. Президент сообщил, что поручил правительству проработать вопрос об отдельной структуре, ответственной за развитие Севморпути.

Morvesti.ru Севморпуть

«Я обращаюсь к иностранным партнерам активнее использовать Севморпуть, так вы сможете снизить издержки и поучаствовать в его развитии», — сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, принципиально важно сохранить Арктику пространством диалога и конструктивного взаимодействия, исходит из того, что в Арктике нет потенциала для конфликтов, и открыта для сотрудничества в регионе.

Президент Финляндии Саули Нийнистё, выступая на заседании отметил, что очень важно, что встреча происходит в Архангельске.

— Здесь встречается восток и запад, также соединяются разные мнения. Мы убеждены, что Арктика останется территорией диалога, — сказал он.

Также Саули Нийнистё подчеркнул, что в мае Финляндия станет председателем в Арктическом совете. Он предложил в рамках него провести Арктический саммит.

Ведущие встречи, телеведущий, CNBCДжефф Катмор предположил, что в рамках такого саммита можно было бы организовать встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Президент Финляндии парировал, что прежде, чем организовывать подобное мероприятия, нужно подумать, а что мы можем сказать.

«Финляндия наш сосед и имеет большой опыт организации мероприятий подобного рода, например Хельсинкский процесс, — сказал Владимир Путин. — В этом смысле Финляндия подходящая страна для организации мероприятия, но нужна подготовка с обоих сторон».