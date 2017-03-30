Москва, 30 марта, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил новое дело в отношении украинских военных из-за преступлений, совершенных в отношении жителей Донбасса, говорится в сообщении ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным СКР, с 17 по 29 марта бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии обстреляли гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой области из тяжелого вооружения. Они выполнили «заведомо преступные приказы».

Жертвой обстрела стали одна местная жительница, пострадали семь человек. Разрушены целиком или частично 48 объектов, в том числе жилые дома.

Дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». По мнению следователей, преступления произошли по мотивам «политической и идеологической ненависти и вражды».

Ранее против киевских силовиков было возбуждено аналогичное дело. 27 марта СКР возбудил дело против военнослужащих роты «Карпатская сечь» 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые с августа по декабрь 2015 года обстреливали гражданские объекты Донецкой Народной Республики.

В СКР также напомнили, что уже сообщали об уголовном деле в отношении украинского полковника Александра Грузевича— командира 53 отдельной механизированной бригады ВСУ. Он и Сергей Мацейко — командир 43 отдельного мотопехотного батальона — являются фигурантами целого ряда преступных эпизодов в Горловке.