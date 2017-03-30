Севастополь, 30 марта, 2017, 13:50 — ИА Регнум.

В Севастополе украинским владельцам национализированного в 2015 году имущества выплатят компенсации. Правительство Севастополя утвердило законопроект о возмещении стоимости бывшим владельцам собственности, национализированной в пользу Севастополя. Заксобрание обещает придирчивое рассмотрение закона, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания городского правительства 30 марта.

ru.torange.biz Возмещение

Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, представивший депутатам законопроект, подчеркнул, что документ подготовлен по поручению правительства Российской Федерации и согласован с Минэкономразвития — субъект должен издать ряд правовых актов «для регулирования взаимоотношений».

«Речь идет о возмещении стоимости национализированного имущества в соответствии с постановлениями правительства Севастополя 2015 года», — сказал Зайнуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс «Севастопольского морского завода им. С. Орждоникидзе». Собственником предприятия в то время являлся нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Читайте об этом: В Севастополе национализируют «Севморзавод» Петра Порошенко

Председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева заявила, что в Севастополе, в отличие от Крыма, на тот момент не было законодательных актов, регулирующих процесс национализации.

«Следовательно, процесс национализации в законном русле у нас не проводился, не был урегулирован и фактически не проводился. Кому и что мы будем компенсировать?» — задалась она вопросом.

Вице-губернатор Илья Пономарев в ответ назвал национализированные объекты: сети заправок (принадлежавшие бизнесмену Игорю Коломойскому), имущественный комплекс «Севморзавода» (принадлежавший Петру Порошенко).

В настоящее время «Севморзавод» передан в долгосрочную аренду Центру судоремонта «Звездочка», входящему в госкорпорацию ОСК. Сеть автозаправок обслуживается ГУПом «Городской автозаправочный комплекс», который имеет задолженность по заработной плате в сумме более трех миллионов рублей. Правительство Севастополя включило ГУП в план приватизации.

«Мы не можем делать вид, что такие решения не принимались. Поэтому мы должны их урегулировать, соответствующий проект закона мы внесем в Законодательное собрание, — заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников. — В дальнейшем ответственность будет лежать на депутатах. Данная редакция согласована с правительством России».