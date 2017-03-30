Барнаул, 30 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Власти Алтайского края взяли под особый контроль барнаульские поселки и микрорайоны, наиболее подверженные затоплению в период паводка. Речь идет о микрорайоне Затон и поселке Ильича. Для обеспечения безопасности жителей и домашних животных, а также в целях минимизации ущерба, который неизбежно несет с собой наводнение, предусмотрены дополнительные технические средства, в частности — откачивающая помпа и судна на воздушной подушке. Такой вывод можно сделать из официального сообщения пресс-центра администрации Барнаула, опубликовавшего отчет о сегодняшней рабочей поездке алтайского губернатора Александра Карлина в поселок Затон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Барнаула Губернатор Алтайского края Александр Карлин, его первый заместитель Сергей Локтев и сотрудники ГУ МЧС РФ в Затоне

Помимо главы региона, в выездном совещании принимали участие сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, его первый заместитель Александр Локтев и представители администрации Барнаула.

Присутствующие напомнили, что в этом году из-за большого количества снега, резких скачков температуры воздуха существует большая вероятность того, что паводок придет намного раньше и будет гораздо сильнее, чем обычно.

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Учитывая прогноз синоптиков, уже с 28 марта все органы управления и силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности.

По словам начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, организационные мероприятия по подготовке к паводку выполнены полностью, для отработки всех необходимых действий проведены тренировки.

«Уточнены расчеты по возможному временному отселению жителей из районов, подверженных затоплению, определены места размещения, организован учет детей, тяжелобольных, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий. План возможной эвакуации составлен с учетом наихудшего варианта развития паводковой обстановки», — подчеркнул спасатель. По его словам, в соответствии с поручением губернатора, сейчас закупается дополнительная откачивающая техника, в том числе — высокопроизводительная дизельная помпа (320 кубометров в час), которая будет применяться для откачки воды из проблемных мест.

«Проведено обследование гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, я побывал на каждом из них. Все они в работоспособном состоянии. Ведется очистка ливневых колодцев, ворошение и вывоз снега. В Затоне предусмотрен ремонт понтонного моста, уже установлено освещение», — заявил Вячеслав Романов.

Губернатор поставил задачу усилить разъяснительную работу с населением. В частности, он поручил органам местного самоуправления следить за тем, чтобы на территории Затона не велось капитального строительства.

«Быстро меняющаяся ситуация требует оперативности и слаженных действий», — подчеркнул Александр Карлин.

Все присутствующие, а совещании согласились с тем, что технические оснащение федеральных и краевых структур ГО ЧС улучшается. В этом году во время паводка будут использоваться беспилотники, благодаря которым можно оценивать ситуацию в радиусе до семи километров. А благодаря министру МЧС Владимиру Пучкову, посетившему Алтайский край в феврале 2017 года, на Алтай прибудут два судна на воздушной подушке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления на Алтае могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Чтобы оценить степень готовности спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз, в Барнауле 1 февраля побывал глава МЧС России Владимир Пучков.