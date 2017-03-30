Воронеж, 30 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. 71 двигатель второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», у которых были выявлены дефекты, будут перебраны на Воронежском механическом заводе. Об этом сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

(сс) alexpgp Ракета-носитель Протон-М

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«Воронежский мехзавод» перейдет под управление НПО «Энергомаш»

«По «Протонам» это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год», — заявил он в интервью РИА «Новости».

«Основная задача при этом — не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, пусками в интересах министерства обороны РФ и коммерческим пускам. Что касается двигателей для «Союзов», то требуется обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию», — заявил Арбузов, добавив, что первые поставки двигателей с устраненными дефектами для ракет-носителей «Протон-М» начнутся в мае.

«Пока Воронежский завод выполняет график, согласованный с партнерами», — пояснил Арбузов.

Игорь Арбузов добавил, что «все обнаруженные в двигателях дефекты, связанные с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок газогенераторов, проявились уже после огневых испытаний». Он высказал мнение, что в данном случае какой-то злой умысел отсутствовал — марки припоя просто перепутали.

«Полагаю, что все двигатели, выпущенные для «Протонов» с начала 2015 года, могут иметь значительные проблемы и должны быть перебраны», — заявил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что Роскосмос отозвал на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного использовался другой припой.

28 января Воронеж с внеплановой поездкой посетил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он провел на «Воронежском механическом заводе» совещание по вопросам перспектив развития отрасли и по проблемам качества продукции, по итогам которого заявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены».

В январе же с поста директора Воронежского мехзавода был уволен Иван Коптев — по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». Предприятие возглавил Игорь Молчалин. До конца 2017 года Воронежский мехзавод войдет в состав интегрированной двигателестроительной структуры под управлением НПО «Энергомаш».