Калуга, 30 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. На базе экспериментального сектора Обнинского медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Калужской области, под финансовым патронажем Минздрава России будет создан первый в стране центр доклинических исследований. Об этом рассказал на встрече с журналистами депутат Госдумы РФ от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»), передает 30 марта корреспондент ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Научная лаборатория

По словам депутата, новый обнинский Центр усилит позиции Калужского фармацевтического кластера для выхода на отечественный фармрынок новых лекарственных препаратов, в том числе радиологического профиля.

Напомним, в настоящее время кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области выпускает порядка 139 наименований препаратов. Более 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства. Калужский фармкластер насчитывает более 62 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных предприятий — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания». В составе кластера также порядка 38 малых инновационных компаний.

Несмотря на трудности в экономике, объем производства калужского фармацевтического кластера в 2016 году достиг 30 млрд рублей. Калужская область по итогам 2016 года ставит перед собой цель стать крупнейшим фармкластером в стране.