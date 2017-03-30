Урумчи, Китай, 30 марта, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Сотрудники Синьцзянского института археологии и сохранения культурных реликвий сообщили об обнаружении руин древнего поселения, которое, по версии исследователей, может являться знаменитым городом Лоулан, координаты которого до сих пор были неизвестны.

(сс) 嘻辣人的擺寶箱 Лоулань, предполагаемый вид древнего города

Расположение фрагментов городских стен указывает на то, что все здания в городе располагались по кругу диаметром более 300 метров. Предварительный анализ структуры руин подтвердил ожидания археологов — возраст находки превышает 1500 лет, пишет «Наньцзао жибао».

В ходе раскопок исследователи обнаружили фрагменты керамики, наконечники стрел и браслеты из меди, латунные пряжки, а также другие артефакты, датируемые эпохой правления династий Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.) и Цзинь (266−420 гг.).

Кроме того, ученые сообщили об обнаружении нескольких древних захоронений, принадлежащих вельможам. К такому выводу археологи пришли, изучив предметы, находящееся в одном из погребальных комплексов.

Лоулань — древний город, ключевой пункт на пути следования караванов по Великому шелковому пути. Первые упоминания о поселении Лоулань относятся к 126 г. до н.э. Поиском руин Лоуланя занимались сразу несколько крупных ученых, в том числе шведский исследователь Свен Гедин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Бюро по контролю и сохранению культурных ценностей провинции Хэнань сообщило об обнаружении древних захоронений времен правления династии Мин (1368−1644 гг.) Гробница с мумиями, возраст которых превышает 500 лет, была обнаружена во время строительных работ в уезде Тайкан.