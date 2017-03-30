Ростов-на-Дону, 30 марта, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Ростовские следователи выясняют причину смерти помощника капитана теплохода «Капитан Воронков». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ 30 марта, на месте происшествия уже проведены следственные действия.

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Помощник капитана был найден в каюте теплохода 29 марта около полудня. По информации, которой располагают следователи, тело 56-летнего ростовчанина обнаружили члены экипажа судна. Они незамедлительно сообщили о случившемся в полицию.

«Капитан Воронков» в это время был пришвартован к причалу Ростовского зернового терминала. Здесь располагается четвертый грузовой район (промзона «Заречная»).

В ходе осмотра тела следов насильственной смерти обнаружено не было. От чего умер мужчина, предстоит выяснить судмедэкспертам. Результаты проверки станут основанием для принятия процессуального решения.

Напомним, в Таганрогском морском порту из-за обрушения погрузочной техники погиб рабочий. Это случилось вечером 21 ноября 2016 года. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года действует подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области», на реализацию мероприятий которой в 2016 году было направлено более 200 млн рублей из средств региональной казны и внебюджетных источников. С прошлого года на Дону существуют рекомендации по разработке региональными организациями программы «Нулевой травматизм» или принятию мер по улучшению условий и охраны труда. По итогам 2016 года отмечено число групповых несчастных случаев сократилась на 16,7%, количества погибших на производстве — на 9% по сравнению с показателями 2015 года.