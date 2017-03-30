Копенгаген, 30 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Министр интеграции Дании Ингер Стройберг призывает граждан заявлять о случаях привлечения к работе в пиццериях нелегальных мигрантов, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Стройберг подчеркнула, что «нужно поощрять» обращение граждан в правоохранительные органы, если они видят, что-то подозрительное, например, если некоторые сотрудники плохо говорят на датском языке.

Министр подчеркнула, что полиция не в состоянии проверить все подсобные помещения всех пиццерий в Дании.

Заявление Стройберг последовало после того, как СМИ сообщили об увеличении числа людей, подозреваемых в незаконном пересечении датской границы. Та, к в 2015 году число таковых составляло 877 человек, а в 2016 году показатель серьезно увеличился и составил 1 тыс. 348 человек.

Министр интеграции Ингер Стройберг считается сторонником ужесточения миграционной политики датского королевства.

Напомним, миграционный вопрос для Европейского союза за последние несколько лет встал наиболее остро. Это связано с ростом конфликтов на Ближнем Востоке, в частности, с деятельностью «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущего масштабные боевые действия в Сирии и Ираке. В результате большое количество населения этих стран вынуждено спасться бегством, находя приют, в том числе, в странах ЕС.