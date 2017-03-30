Архангельск, 30 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Российская судостроительная компания работает над технологиями подводной и подледной добычи нефти и газа на арктическом шельфе. После реализации проекта станет возможным круглогодичное сейсмическое исследование Арктики, работы подо льдом с использованием технологий подводных лодок.

Bureau of Safety and Environmental Enforcement Нефтяная платформа в Арктике

Проект принадлежит компании «Объединенная судостроительная корпорация». Президент компании Алексей Рахманов принял участие в международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» и рассказал участникам мероприятия о планах «ОСК». «Мы активно двигаемся в сторону высокотехнологичных решений, которые могут позволить получить хорошие решения для всех компаний, которые разрабатывают природные ресурсы Арктики, а также обеспечить безопасность судоходства через реализацию ряда специальных решений», — добавил Алексей Рахманов.

Еще одним проектом корпорации в Арктике — плавучие атомные электростанции — близок к завершению. «Это революция в обеспечении энергоресурсами, — считает президент корпорации. — Плавучие АЭС обеспечат мобильность и гибкость по передаче тепла и электричества для развития любых инфраструктурных проектов, а также проектов по добыче полезных ископаемых на Арктическом маршруте».

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — глобальная площадка для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Ключевой темой IV Международного арктического форума стал «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие посетят более 1 500 человек из России и зарубежных государств.