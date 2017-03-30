Краснодар, 30 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уничтожена очередная партия продуктов питания, которая запрещена к ввозу в Россию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 30 марта, всего в розничную торговлю попало более 5,4 тонны запрещенных овощей и фруктов.

Astrobl.ru Томаты

Санкционная плодоовощная продукция была обнаружена в Краснодаре. Специалисты ведомства выявили четыре факта незаконной реализации свежих томатов и томатов черри, привезенных из Турции. Кроме того, торговали мелкие оптовики и грушами из Бельгии. Выявленная партия превысила 930 кг.

Ранее по теме: 44 тонны арахиса с кишечной палочкой из Аргентины не пустили на Кубань

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали. Помимо того, что овощи попадают под список запрещенных к ввозу в РФ, они еще и оказались заражены западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Всю «санкционку» вывезли на полигон ТБО и уничтожили.

Добавим, что в начале текущей недели в Новороссийском морском порту государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили 19 тонн некачественного арахиса из Индии. Как показали лабораторные анализы, в продукте питания были превышены показатели массовой доли влаги и поврежденных ядер (в три раза). Такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год в Краснодарском крае было выявлено свыше 101,7 тонн продукции, попавшей под продовольственное эмбарго РФ. В ходе проведенных 1325 мониторинговых мероприятий зафиксировано 109 фактов оборота санкционной плодоовощной и ягодной продукции.