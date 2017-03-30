Валлетта, Мальта, 30 марта, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области (Украина) Михаил Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе Европейской народной партии, проводившемся на Мальте, пишет украинское издание «Обозреватель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В своем Facebook политик опубликовал фото с мероприятия, на которых видно, что он занял чужое место, а именно лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума. Табличка с этим именем стояла там, где сидел Саакашвили.

По мнению издания, Саакашвили занял это место, чтобы быть рядом с президентом Украины Петром Порошенко — именно его посадили перед нидерландским политиком. Организаторы не стали прогонять Саакашвили и просто поменяли таблички местами.

Другим конфузом стала регистрация Саакашвили на мероприятие. Источники издания сообщили, что он смог приехать на Мальту, зарегистрировавшись как делегат грузинской партии «Единое национальное движение».

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в своем Facebook уже возмутился, напомнив, как Саакашвили «бегает от грузин» — «как заяц», иначе его посадят за коррупцию, при этом регистрируется он от имени грузинской партии.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял о том, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы» и европейское будущее немыслимо без Украины. Также он заявил о большом объединении демократических политических сил, которое скоро состоится на Украине.