Ярославль, 30 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Совет ярославского отделения организации предпринимателей «ОПОРА России» создал комитет по культуре и туризму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ярославского отделения организации Сергей Выржиковский.

Фото музейного комплекса в Толбухино Музей хрусталя в селе Толбухино

Идея создания комитета принадлежит известному ярославскому предпринимателю Владимиру Столярову, который в последние несколько лет создает музейный комплекс в селе Толбухино.

Он считает, что туризм должен стать одним из основных направлений развития экономики региона. Главной задачей комитета он видит видит восстановление разрушенных исторических усадеб при помощи ярославских предпринимателей. Для этого потребуется смягчить требования закона при восстановлении памятников культуры и архитектуры. Сейчас бизнесмены вроде и рады помочь, но им мешает чрезмерные бюрократические препоны.

«Законы таковы, что к памятнику нельзя подойди ближе, чем на 10 шагов. Ближе — расстрел. Чтобы провести ремонт или реставрацию, нужно столько согласований, что проще дождаться, когда памятник рухнет и построить что-то новое. Наша задача — увеличить число туристов в регионе до 5 миллионов человек в год. Есть различные виды туризма, но у нас в области центрами притяжения являются, конечно, памятники архитектуры и музеи», — сказал Владимир Столяров.

Кроме того, по словам Столярова, необходима либерализация законодательства о ввозе культурных ценностей в Россию.

«Сейчас, чтобы ввести в Россию, к примеру, русские дореволюционные куклы или Георгиевский крест требуется пройти семь кругов таможенного ада. Мы же надеемся упростить процедуру и это позволит ввести в нашу страну больше культурных ценностей, которые станут основой будущих музеев. Также хотим привлечь пенсионеров к музейной работе. Многие из них имеют коллекции, которые могут выставляться в музеях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM идейный вдохновитель создания комитета Владимир Столяров.