Архангельск, 30 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум.



Igrsan Слияние рек

За каждую из российских рек должна отвечать своя администрация, это позволит эффективно использовать природное богатство. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в рамках молодежного форума «Арктика. Сделано в России» в Архангельске.

По его словам, крупные водоемы и реки, особенно сибирские, порты которых обслуживаются Северным морским путем, могут служить хорошими транспортными магистралями в любой сезон, однако для этого ими нужно правильно пользоваться.

В этой связи каждой реке необходим свой хозяин, отметил Рогозин. Однако на текущий момент отдельными отрезками реки, по сути, владеют те субъекты, через которые она протекает.

А если «хозяина очень много», пояснил Рогозин, то невозможно обеспечить ни охрану окружающей среды на реке, ни полноводность и чистоту артерии.

«Не получится много хозяев, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому первое, что надо сделать и для Северного морского пути, и для крупных артерий водных, надо обеспечить администрации, структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства», — сказал вице-премьер.

По его мнению, соответствующая инициатива должна быть внесена в госпрограмму. Рогозин пообещал незамедлительно обратить внимание на этот аспект главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ведомство которого в настоящее время занимается разработкой программы.

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