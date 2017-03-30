Париж, 30 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум.



European People's Party Франсуа Фийон

Бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост главы Елисейского дворца Франсуа Фийон планирует провести очередной крупный митинг в Париже, который может состояться 9 апреля, сообщает Le Figaro.

Местом предполагаемого митинга может стать Порт-де-Версаль, где Фийон провел крупное мероприятие, которое, по его собственному выражению, помогло ему одержать верх в праймериз «Республиканцев».

Напомним, будучи лидером президентской гонки после своего выдвижения в качестве основного кандидата от «Республиканцев», Франсуа Фийон понес значительные репутационные потери в результате обвинений его в фиктивном трудоустройстве своей супруги Пенелопы.

После того, как стало известно, что правоохранительные органы страны официально вызвали супругов на допрос в начале марта, консервативный кандидат созвал митинг поддержки.

По некоторой информации, он, призываемый частью общества и некоторыми членами своей партии, мог отказаться от продолжения участия в президентской гонке, если бы митинг не удался.

На данный момент он, по результатам последних соцопросов, занимает третье место среди претендентов на высокий пост, уступая лидеру «Национальной партии» Марин Ле Пен, а также бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.