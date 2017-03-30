Архангельск, 30 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



Анна Кошечка REGNUM Форум в Архангельске

Министерство транспорта РФ готовит защищенную информационно-телекоммуникационную систему Арктической зоны страны. Об этом в рамках международного форума «Арктика — территория диалога» заявил Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации.

«Развитие арктических проектов — одно из приоритетных направлений в нашей стратегии развития транспортной системы до 2030-го года», — сообщил министр. — Через Арктику проходят все коридоры основных грузов, товаров, пассажирских перевозок. Мы обязаны обеспечить национальный суверенитет информационно-навигационной функции транспортного комплекса РФ».

Система защиты Арктической зоны представит собой единый автоматизированный комплекс: внутренние водные пути, воздушное пространство, полярные авиатрассы и сухопутные магистрали. Планируется организовать слежение беспилотными транспортными средствами. «Это сильно расширит спектр выполняемых задач на транспортном комплексе и повысит безопасность», — считает Максим Соколов.

Также в рамках форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске выступил с докладом Олавур Рагнар Гримссон, экс-президент Республики Исландия. «Сейчас у нас нет четкой комплексной системы транспорта в Арктике. Мы должны создавать аэропорты для малой, крупной авиации», — подчеркнул Гримссон. Он также добавил, что Россия — это крупнейшее арктическое государство, но все же это не вся Арктика и призвал учитывать планы и интересы Западной и Центральной части Арктики.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — глобальная площадка для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Ключевой темой IV Международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие посетят более 1 500 человек из России и зарубежных государств.