Чебоксары, 31 марта, 2017, 20:00 — ИА Регнум.



ИА REGNUM На переднем плане — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, сити-менджер Чебоксар Алексей Ладыков, глава Чувашии Михаил Игнатьев и экс-глава Чебоксар, депутат Госдумы Леонид Черкесов

Политика в Чувашии упёрлась в кадры. В органах власти всех инстанций происходит кадровый передел, затмив все остальные темы и усиливая ощущение, что других проблем у власти нет. Общественность занята пересудами, а элита — прогнозами, делая ставку на тех или иных кандидатов в очередном кадровом апгрейде в высших эшелонах власти — пожалуй, самом массовом за последнее время. Человеку несведущему трудно разобраться в этой кадровой анаграмме. Но тот, кто жонглирует и «кукловодит» всей этой массой, вероятно, хорошо представляет и конечную цель, и великое будущее для себя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кадровое затмение

Чувашия снова погрузилась в кадровые перетасовки в органах власти. На этот раз, пожалуй, самые масштабные. Достаточно вспомнить, что в феврале почти друг за другом сложили полномочия главы Минтранса и Минздрава Михаил Резников и Алла Самойлова, скандалом и пикетами сопровождалось назначение племянницы супруги главы Чувашии Елены Сапаркиной на должность детского омбудсмена. Недоумение вызвало утверждение на пост полпреда Чувашии при президенте Юрия Акиньшина — советника уволенного из-за уголовного дела министра Алексея Улюкаева, ранее потерявшего должность заместителя руководителя Росреестра после проверки Счётной палаты РФ. Под кадровую операцию попал также республиканский уполномоченный по правам человека Юрий Кручинин, который вдруг попросился в отставку за полгода до истечения срока полномочий. Вакантным оказалось место другого уполномоченного — бизнес-омбудсмена: Владимира Иванова назначили в Чувашии главным по транспорту и дорогам.

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Кадровое полотно стали перекраивать и в администрации главы Чувашии. В один день, 23 марта, поменяли работу два заместителя руководителя. Сергей Вязовский возглавил Гостехнадзор — вместо отправленного на руководство в Чебоксарский район Владимира Димитриева, сменившего находящегося под уголовным делом Георгия Егорова.Лариса Арсентьева стала первым замминистра труда — вместо упомянутой выше Елены Сапаркиной, ставшей уполномоченной по правам ребёнка. В тот же день в статусе замруководителя вернулся из «эмиграции» из столичной мэрии Николай Каргин, который ранее был помощником главы. Кадровый круговорот продолжил переход Эльзы Степановой с должности начальника отдела администрации главы ЧР на место начальника аппарата городского собрания депутатов Чебоксар. Из администрации исчез в «московском направлении» замначальника управления внутренней политики Юрий Садовников.

Следующим этапом может стать уход из администрации замруководителя, помощника главы региона Светланы Каликовой в министерское «информационное» кресло. Впрочем, возможен и другой сценарий: местные СМИ сообщают, что портфель министра могут отдать и недавно назначенному начальнику управления Александру Кузину, тоже находящемуся в фаворе, который лично занимается пиаром главы региона Михаила Игнатьева и клепает странички в соцсетях. Действующему министру Александру Иванову, давнему проверенному соратнику Игнатьеву, прочат должность омбудсмена по правам человека.

И это только вершина «кадрового айсберга». В последние недели были назначены/отставлены заместители министров в Минздраве, Минобразования, Минкультуры, Минсельхозе, Минэкономразвития, Минспорте — соответствующие «кадровые» документы в разделе «Законодательство» на правительственном сайте могут в количественном выражении соперничать со всеми остальными распоряжениями и постановлениями. То, что происходит с назначениями и отставками на периферии в муниципалитетах, — уже даже не отследить.

Политическая грызня — 2

Последняя неделя отличилась новой порцией слухов об угрозе кадровых отставок в руководстве столицы Чувашии. В центре скандала оказалась глава Чебоксар и лидер столичных единороссов Ирина Клементьева, которая свою трудовую деятельность начинала с работы в Агропромышленном комитете СССР, а последние 20 лет возглавляет страховую компанию «Чувашия-Мед». В прессе прошла информация о том, что в переполненной и двухсменной гимназии №4 помещение хотела арендовать фирма, которой руководит её супруг. История, начавшаяся со школы, может иметь самые серьёзные последствия для карьеры Клементьевой: прокуратура после школьного протокола начала масштабную проверку. Данный вопрос был поднят и на последнем заседании столичного парламента.

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Нервная обстановка воцарилась и в депутатском корпусе, и в горадминистрации, и в «Единой России» — как в чебоксарском отделении, так и в республиканском: кресло зашаталось не только под Ириной Клементьевой, которая руководит столичными единороссами, но и под Николаем Маловым, главным единороссом республики и вице-спикером Госсовета Чувашии. Неустойчивость своего положения в очередной раз испытал сити-менеджер Алексей Ладыков, которому готовят депутатскую фронду, чтоб снести градоначальника, как это уже было с предыдущим мэром Николаем Емельяновым, которого депутаты предали «единогласно».

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Вот и сейчас чебоксарских депутатов косяком, друг за дружкой, стали вызывать в Дом правительства Чувашии. Где с пристрастием проводят политический ликбез, чтобы организовать демарш в отношении хоть и эффективного, но порой не удобного сити-менеджера Алексея Ладыкова, которому, к слову сказать, за годы руководства удалось вернуть Чебоксарам статус самого благоустроенного города России и не побояться замахнуться на крупные инфраструктурные проекты. Но который своей аполитичной прямотой и хозяйственным подходом к решению вопросов успел неосмотрительно нажить себе серьёзного недруга в лице вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной. Что готовы использовать многие игроки.

«Говорят, уже многих депутатов вызывали в администрацию. Мне вот обидно, что меня так и не позвали», — иронично сокрушается глава фракции КПРФ в чебоксарском парламенте Дмитрий Евсеев, уже давно обосновавшийся в Москве в качестве помощника депутата Госдумы РФ.

Однако на последнем заседании публично досталось только главе города — председателю депутатского корпуса Клементьевой. «Прошли публикации, связанные именно с главой города Чебоксары, где говорится, что глава города занимается лоббированием семейного бизнеса. И заключает контракты только со своими людьми. Избиратели задают простой вопрос: что у вас происходит? И люди спрашивают: это клевета? Ирина Всеволодовна, если это клевета, давайте подадим на них в суд. Если вы сами стесняетесь, давайте мы встанем на защиту, и мы подадим в суд. Если это клевета. А если это правда?» — бил наотмашь лидер фракции «Справедливой России» Сергей Муравьев в ходе выступления уже после заседания. Клементьева замешкалась, поблагодарила, но отвечать не стала.

Это только фрагмент кадровой мозаики, часть того, что происходит в высших эшелонах власти. А то, что творится в нижестоящих структурах и тем более в подведомственных органами власти организациях, детально и глубоко уже мало кто отслеживает. Лишь хаотично появляются сообщения о том, что такой-то муниципальный руководитель уволился после пьяной езды, такой-то совершил ДТП, кто-то попался на коррупции, кому-то дали сроки, кто-то под арестом. Не то что лица, фамилии руководителей уже запомнить сложно. «Сталкиваемся в реальной практике с тем, что в отдельных случаях районы или поселения остаются даже без власти, вообще никого нет, некому управлять», — признавал даже сам Михаил Игнатьев.

Кушать подано

Так кто готовит кадровое блюдо, которое горчит и вызывает как минимум гримасы? Сам Игнатьев? Безусловно. Но кто его помешивает, подкладывая дровишки, что и блюдо убегает, и вонь от гари?.. Тоже сам? Или тот, кто отвечает за кадровую — читай, внутреннюю политику? Анализ разных периодов правления Игнатьева через призму руководителей его администрации (Александра Иванова и Юрия Васильева) показывает, что если раньше кадровый раздел пролегал только между «фёдоровскими» (Николай Фёдоров, первый президент Чувашии) и «игнатьевскими», то теперь принцип «разделяй и властвуй» царит уже внутри второй группы. Причём интригуют между собой, друг с другом — к удовольствию первых, чьи ресурсы тоже используют — и тоже на радость первым.

В республике считают, что все последние кадровые атаки — дело рук действующего руководителя администрации главы региона Юрия Васильева, влияние которого всё больше ослабевает, и он старается закрепиться искусственно созданными им самим проблемами, решая своё будущее. Относительно безоблачным оно может быть в мэрии: но мелковато — на месте Клементьевой, хуже — на месте Ладыкова, где всё-таки надо разбираться в экономике и хозяйственной деятельности. Это всё-таки запасной, если не сказать аварийный выход, где, между тем, уже готовится почва и расставляются свои кадры.

Однако олимпийское спокойствие может обеспечить только Москва, а лидерство в «Единой России» и руководство Госсоветом республики, к слову, — самая прямая дорога к политическому олимпу в регионе. Вряд ли абмициозный и тщеславный Юрий Васильев, которому маловата роль «серого кардинала», что им подчёркивается даже на публичных мероприятиях, будет согласен на второе место в парламенте, какое в настоящее время занимает Николай Малов: в Чувашии лидер единороссов — в статусе вице-спикера. Между тем в других субъектах председатели региональных парламентов, как правило, являются руководителями региональных отделений «Единой России» и, бывает, заменяют неугодных Кремлю губернаторов. Тому пример — карьерный взлёт спикеров парламентов Пензенской области Ивана Белозёрова, Тамбовской области Александра Никитина, Забайкальского края Натальи Ждановой, которые теперь руководят регионами.

Путь к цели — предстоящие осенью выборы на освободившийся мандат в результате назначения депутата Владимира Викторова министром здравоохранения и отстранение Николая Малова от руководства региональной «Единой Россией». Назначенный недавно на должность спикера неамбициозный Валерий Филимонов вряд ли будет держаться за кресло, которое получил из рук Юрия Васильева. В карьерном восхождении на вершину власти 48-летнему Васильеву сегодня нет равных: трамплин 2012 года сделал его вторым человеком в Чувашии. И нет никаких причин, чтобы не стать первым: даже бизнес не тянет ввиду его отсутствия.

Устал и утомил

Между тем наблюдатели полагают, что отвечающий за внутреннюю политику Юрий Васильев, который действует на ниве кадровой политики, сам может стать жертвой собственных игр: слишком много передвинул фигур, постоянно создавая хаос и высокое напряжение, в целом разобщая команду. К кадровым вопросам можно добавить наиболее резонансные решения — провал института вице-премьеров, скандал и суды после распределения зарплатных мест в Госсовете республики, массовые протестные митинги и отсутствие альтернативных, как это было, когда оппозиции не мешали собрать своих 3,5 человека, затмив их организацией собственных праздничных действ или «исторических реконструкций». Полным провалом внутренней политики стал незаконный митинг 26 марта, когда «школьники-антикоррупционеры» поглотили экологическую акцию МГЕР, перекричав молодгвардейцев. Васильев устал.

«Васильев не только устал думать — он утомил всех, — считает лидер чувашских «Патриотов России» Владислав Солдатов. — И самое ужасное для него самого — ему некому помочь. Кого-то он раздавил, кому-то испортил жизнь, просто подставил. Если только он потеряет должность (а это рано или поздно произойдёт), от него все отвернутся: чиновники по привычке шарахаются отставников, а товарищей за это время он не приобрёл. Он пытается перехитрить всех, а в итоге перехитрит себя. Он чужой среди своих. И свой среди чужих. Заигрывает с «фёдоровскими», организовывая информационные сливы, подставляет своих, на пустом месте создавая отрицательные информповоды. Его задача — успеть соскочить в приличное место и забраться на такую высоту, чтобы стать недосягаемым, а такое место в республике одно».

«Конечно, нельзя все беды перекладывать только на Васильева и снимать ответственность с Игнатьева. Именно руководитель подбирает себе кадры — в этом его успех или поражение, — продолжил Солдатов. — Вся эта кадровая шумиха происходит от незнания, что делать дальше. Несмотря на любимое выражение Игнатьева о «слухах и сплетнях», ощущение, что именно ими он сам живёт и руководствуется в своих решениях. А нужно только проанализировать, кто товарищ, кто друг, кто соратник и кто мог бы им стать, а кто дрейфует. Кадровые пертурбации расхолаживают и дестабилизируют ситуацию в целом, создавая альтернативные группировки, которые работают на своего лидера. А накануне важнейшей президентской кампании, когда нужна консолидация всех здоровых сил и единая команда, — такие кадровые выверты сработают в минус. Вечными интригами невозможно ничего построить. А время уходит».