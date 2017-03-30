Тверь, 30 марта, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Японский меч катана изъяли тверские таможенники в одной из посылок, прибывшей в регион из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления 30 марта.

Rama Клинок меча Катана

Адресатом посылки оказался житель Ржева — меч катана в комплексе с ножнами длиной 1,4 метра он приобрел в китайском интернет-магазине для своего друга.

Как сообщается, после обнаружения меча в посылке в выпуске ее с таможни было отказано, а сам меч отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление в Москву.

Как пояснил и.о. начальника Ржевского таможенного поста Владимир Федоров, эксперты пришли к выводу, что в посылке действительно находился японский меч катана.

«Изготовлен он кустарным способом с применением станочного оборудования. Катана относится к категории клинкового колюще-режуще-рубящего оружия, и, таким образом, является холодным оружием. К категории культурных ценностей меч отнести нельзя», — пояснил Федоров.

Теперь за покупку меча жителю Ржева грозит административное наказание, предусмотренное ст. 16.3 КоАп РФ, — для граждан это штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без нее либо конфискация предметов административного правонарушения.

Катана — длинный меч, напоминающий по форме шашку, но с прямой рукоятью. Такие мечи появились в Японии в XV веке, процесс изготовления традиционно происходит в несколько этапов. Широкое распространение в последнее время получили «сувенирные» мечи, которые лишь внешне похожи на традиционное японское оружие.